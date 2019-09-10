Первое место на Олимпиаде мегаполисов досталось школьникам из Москвы

Школьники из Москвы одержали победу в Олимпиаде мегаполисов.

Об этом сообщает агентство новостей РИА.

В соревновании принимали участие команды из 45 городов из 32 мировых государств, пишут авторы материала. Школьники испытывали свои знания в математике, информатике, физике и химии.

Помимо команды из Москвы первое место также досталось командам из Санкт-Петербурга и Шанхая.

На втором месте оказались команды из Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты, а на третьем — команды из Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.