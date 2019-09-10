Китайские ученые испытали в космосе "карманный" ионный двигатель, который продлит срок эксплуатации космических аппаратов. Новая разработка, которая приводит спутники в движение, весит всего 300 грамм. Об этом сообщило издание China Daily.
Ионный двигатель представляет собой механизм, создающий реактивную тягу благодаря вбрасыванию ионизированного вещества в разогнанное электрическое поле. По информации источника, в новой китайской разработке в качестве ионизированных веществ используют жидкие металлы: ртуть, цезий и индий.
"Карманный" ионный двигатель разработал пекинский институт №206 при Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Ученые института утверждают, что маневровый двигатель позволит снизить количество космического мусора на орбите Земли.
Ранее многие спутники не оснащались системами маневрирования, поскольку они изготавливались на основе токсичного топлива. Конструкция имела топливную систему: насосы, баки и другие устройства, которые занимали слишком много места. Теперь срок службы космических аппаратов на орбите будет значительно продлен, благодаря ионному двигателю, преобразующему электрическую энергию в реактивную тягу.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Россия запатентовал собственный способ очистки земной орбиты от космического мусора.
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