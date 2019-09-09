Медведев рассказал про свою любовь к химии в школьные годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вспомнил о своих успехах по химии в школе во время встречи с нобелевскими лауреатами и представителями международных и российских научных организаций перед открытием XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии в Санкт-Петербурге.

"Я просто вспомнил, как это выглядело в мои школьные годы, эта таблица. Тогда, если правильно помню, или 104, или 105 элементов было, и химию любил, и не просто любил. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии", - пошутил он.

Премьер также восхитился тем прогрессом, который произошел в химии за последние годы. Он признался, что иногда "какие-то вещи в голове периодически возникают из того периода".