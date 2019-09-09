РФ попросила ЮНЕСКО учредить премию для российских ученых в $250 тысяч

Россия подала в ЮНЕСКО заявку об учреждении научной премии имени Дмитрия Менделеева и рассчитывает на согласие учреждения.

Об этом заявил действующий премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Премию, названную в честь выдающегося отечественного ученого, предлагается присуждать за научные достижения в области физики, химии, биологии и математики двум ученым в год.

Каждый из исследователей, согласно задумке, получит 250 тысяч долларов.

Дмитрий Медведев отметил, что главным будет не денежная часть премии, а признание заслуг ученых на самом высоком международном уровне.

Напомним, что самой престижной на сегодняшний день научной премией является Нобелевская. Ее вручают ежегодно за достижения в физике, химии, медицине и биологии, экономике и литературе. Нобелевская премия составляет 1 миллион долларов.

Пытавшиеся проникнуть 8 сентября на российский научный режимный объект недоброжелатели имеют "интересное гражданство", заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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