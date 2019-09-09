Астрономы из Китая, работающие на самом большом в мире сферическом радиотелескопе, обнаружили быстрые и повторяющиеся сигналы. По мнению ученых, они исходят из источника, который, предположительно, находится на расстоянии 3 млрд световых лет от Земли.
"Сигналы приняты на самом большом в мире сферическом радиотелескопе с пятисотметровой апертурой, они тщательно проверены и обработаны", - цитирует слова специалистов китайское агентство "Синьхуа".
Быстрые радиовсплески представляют собой импульсы, которые длятся всего несколько миллисекунд. У ученых до сих пор нет обоснованного объяснения их природы.
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