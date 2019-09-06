"Роскосмос" создаст новую ракету

Роскосмос планирует создать новую ракету "Союз-6" на базе планируемого к разработке "Союза-5". Об этом сегодня заявил представителям СМИ глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, на Байконуре будет развернут комплекс "Байтерек" с использованием ракеты "Союз-5", работа над которой уже сейчас идёт полным ходом. "Скорее всего, на базе этой ракеты мы будем создавать ещё одну ракету среднего класса "Союз-6", - отметил Рогозин.

Он также рассказал, что новый пилотируемый космический корабль, который ранее назывался "Федерация", решено назвать "Орел". Именно так назывался военный парусный корабль, "который ещё Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые" и над которым был поднят современный российский триколор, сообщил глава Роскосмоса.