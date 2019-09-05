Интернациональная команда ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи снизила симптомы похмелья у крыс помощью иглоукалывания.
Об этом сообщает научный журнал Science Advances.
В рамках эксперимента исследователи приучили половину подопытных крыс к алкоголю — в течение 16 дней они давали грызунам воду с небольшим количеством этилового спирта.
Вторую группу крыс ученые содержали в тех же самых условиях, но поили обычной водой, без алкоголя.
На 17-ый день эксперимента, сообщает Science Advances, исследователи лишили крыс из первой подопытной группы разбавленного спирта на несколько часов. У грызунов, пристрастившихся к нему, пишут авторы материала, появились синдромы похмелья — начали дрожать конечности и проявилась тревожность.
Пособия по иглоукалыванию говорят о том, что избежать последствий похмелья у человека поможет воздействие на так называемую точку Шэнь-мэнь — она располагается на сгибе с внутренней стороны запястья. Именно в это место ученые из США и Южной Кореи и стали колоть крыс-алкоголиков.
Процедура имела положительный эффект, сообщает Science Advances. Впоследствии, когда грызуны все-таки получили доступ к алкоголю, они стали пить гораздо меньше, передают научные изыскания ученых авторы материала.
Отметим, что воздействие на точку Шэнь-мэнь увеличивает количество гормонов, подавляющих стресс, который человеческий организм испытывает из-за похмелья.
Главный онколог Минздрава РФ предупредил, что алкоголь — основной фактор развития онкологических заболеваний.
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