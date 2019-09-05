Ученые избавили крыс-алкоголиков от похмелья с помощью иглоукалывания

Интернациональная команда ученых из Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи снизила симптомы похмелья у крыс помощью иглоукалывания.

Об этом сообщает научный журнал Science Advances.

В рамках эксперимента исследователи приучили половину подопытных крыс к алкоголю — в течение 16 дней они давали грызунам воду с небольшим количеством этилового спирта.

Вторую группу крыс ученые содержали в тех же самых условиях, но поили обычной водой, без алкоголя.

На 17-ый день эксперимента, сообщает Science Advances, исследователи лишили крыс из первой подопытной группы разбавленного спирта на несколько часов. У грызунов, пристрастившихся к нему, пишут авторы материала, появились синдромы похмелья — начали дрожать конечности и проявилась тревожность.

Пособия по иглоукалыванию говорят о том, что избежать последствий похмелья у человека поможет воздействие на так называемую точку Шэнь-мэнь — она располагается на сгибе с внутренней стороны запястья. Именно в это место ученые из США и Южной Кореи и стали колоть крыс-алкоголиков.

Процедура имела положительный эффект, сообщает Science Advances. Впоследствии, когда грызуны все-таки получили доступ к алкоголю, они стали пить гораздо меньше, передают научные изыскания ученых авторы материала.

Отметим, что воздействие на точку Шэнь-мэнь увеличивает количество гормонов, подавляющих стресс, который человеческий организм испытывает из-за похмелья.

Главный онколог Минздрава РФ предупредил, что алкоголь — основной фактор развития онкологических заболеваний.

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