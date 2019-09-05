Ученые: люди принимали за Лох-Несское чудовище огромного угря

Ученые из Университета Отаго в Новой Зеландии не нашли следов Лох-Несского чудовища в водах озера в Шотландии.

Об этом сообщает британское издание NewsNow.

Руководитель исследования, генетик Нил Геммелл, начал свое исследование в минувшем году. Ученый намеревался изучить все образцы ДНК, которые будут найдены в водах озера Лох-Несс, а на основании полученных данных составить карту биоразнообразия водоема.

По словам Нила Геммелла, на момент начала исследования у него и его помощников было порядка 4 тысяч теорий, которые якобы доказывают, что в озере до сих пор обитает доисторическое существо. В процессе исследования же специалисты опровергли все, кроме одной, передает NewsNow.

Изученные новозеландскими учеными 250 проб воды позволили им выяснить, какие виды животных и растений обитают в озере Лох-Несс. Собранные исследователями данные говорят о том, что люди скорее всего принимали за чудовище обыкновенного, хоть и гигантских размеров, угря.

В озере Лох-Несс в Шотландии, уверен Нил Геммелл, угри могут вырастать до двух метров в длину.

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