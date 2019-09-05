Врио главы Рослесхоза: число пожаров в России будет лишь увеличиваться

Изменение климата на планете Земля приведет к удлинению засушливых жарких периодов.

Об этом в интервью агентству новостей РИА на Восточном экономическом форуме заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

Следовательно, отметил специалист, увеличится число пожаров и на территории Российской Федерации. Ситуация, пояснил Клинов, будет усугубляться на всей планете.

Особенно это касается территорий северных лесов, указал врио главы Рослесхоза. Большая часть России, объяснил Михаил Клинов масштабы бедствия, представляет собой именно этот тип лесов.

Отметим, что так временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства ответил на вопрос о причинах летних лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление в России опережает общемировые темпы.

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