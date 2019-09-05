Сразу две женщины впервые могут выйти в космос этой осенью

Первый в истории выход в космос двух женщин все же может состояться. Это могут быть астронавты Джессика Меир и Кристина Кук.

Меир отправится на Международную космическую станцию в конце сентября. Изначально вместе с Кристиной Кук намерена были выйти за пределы МКС Энн Макклейн, но готового скафандра для нее не нашлось. По словам Меир, расписание выходов еще только готовится, и она пока не знает, с кем она будет в паре.

Космический корабль "Союз" будет запущен с Байконура 25 сентября. Помимо Джессики Меир, на нем полетят на МКС российский космонавт Олег Скрипочка и первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

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