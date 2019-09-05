Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сразу две женщины впервые могут выйти в космос этой осенью

Наука print

Первый в истории выход в космос двух женщин все же может состояться. Это могут быть астронавты Джессика Меир и Кристина Кук.

Меир отправится на Международную космическую станцию в конце сентября. Изначально вместе с Кристиной Кук намерена были выйти за пределы МКС Энн Макклейн, но готового скафандра для нее не нашлось. По словам Меир, расписание выходов еще только готовится, и она пока не знает, с кем она будет в паре.

Космический корабль "Союз" будет запущен с Байконура 25 сентября. Помимо Джессики Меир, на нем полетят на МКС российский космонавт Олег Скрипочка и первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что робот "Федор" пожаловался на плохое самочувствие. В аккаунте робота в Twitter появилась информация о том, что при подключении экзоскелета у него возникли проблемы с управлением кистью левой руки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы женщины в космосе
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Фанаты белковых коктейлей обладают лишним весом и меньше живут
Житейские истории
Разведчик-нелегал: как не оказаться "под колпаком"
Общество
Новости ТВ: украинск­ие будни спрятали российские проблемы
Новости Все >
Медведев поручил закупить иностранные детские лекарства
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
В метро Новосибирска установят памятную доску в честь Ким Чен Ира
Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Школьников без прививок предложили переводить на домашнее обучение
Названы претенденты на попадание в сборную года ФИФА
"Яндекс.Такси" будет отслеживать засыпающих водителей
Перед обменом с РФ Украина отпустила обвиняемого в падении Boeing MH-17
Сразу две женщины впервые могут выйти в космос этой осенью
ВОЗ признала Литву самой пьющей страной Европы
Последние материалы
"Яндекс.Такси" будет отслеживать засыпающих водителей
Перед обменом с РФ Украина отпустила обвиняемого в падении Boeing MH-17
Сразу две женщины впервые могут выйти в космос этой осенью
ВОЗ признала Литву самой пьющей страной Европы
Путин заявил о скором финале обмена заключенными с Украиной
Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции
СК возбудил дело о легализации доходов на 30 млрд руб против Абызова
Сборная России в Глазго готовится к матчу с Шотландией
Минздрав допустил повышение смертности в России зимой
Врио главы Рослесхоза: число пожаров в России будет лишь увеличиваться
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Усталость из птиц вышибают... клином!
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Василий Амирджанов Новости ТВ: украинск­ие будни спрятали российские проблемы Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
На Урале двое подростков планировали массовое убийство в одной из школ
В ГД дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии
Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России
В ГД дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии
Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России
Россиян предложили обязать следить за своим здоровьем по закону
МИД Украины возмутился высказыванию венгерского политика о Донбассе
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Порье не считает Нурмагомедова лучшим российским бойцом
Васильева раскритиковала идею отменить школьные экзамены
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Медведчук высоко оценил контакты Путина и Зеленского
Хорошо учить, успешно воспитывать: в Москве открылся лицей нового типа
"Росатом" запускает производство поездов на водородном топливе
Россия привлечет иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный
Солдат взорвавшейся воинской части под Ачинском окропили святой водой
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
История и современность
Гранаты, ввозимые контрабандой в Великобританию, могут попасть к террористам
Гранаты, ввозимые контрабандой в Великобританию, могут попасть к террористам
Первое значительное военное действие Наполеона - осада Тулона в 1793 году
Первое значительное военное действие Наполеона - осада Тулона в 1793 году
Под Анкарой развернули ЗРК С-400
Под Анкарой развернули ЗРК С-400
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
НАТО заинтересовался сотрудничеством с Белоруссией
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
США хотят тренировать солдат на макетах С-300
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй мировой
В России ответили на заявления МИД Болгарии о Второй мировой
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Выиграть или потерять всё: последний бой Емельяна Пугачева
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
Как Россия "закрыла" Аляску для иностранцев
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
На границе с Россией найдена секретная база спецназа США
Малайзия "отменяет" расследование по уничтожению MH-17
Малайзия "отменяет" расследование по уничтожению MH-17
Фотогалереи
Королева дорог в отдельно взятой стране 6 Фото Королева дорог в отдельно взятой стране
Прелести восточных красавиц 8 Фото Прелести восточных красавиц
Искусство обольщения мужчин 6 Фото Искусство обольщения мужчин
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Домашнее
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Как часто ходить к гинекологу для скрининга на рак шейки матки?
Что должно быть в комнате для новорожденного
Финики помогут справиться с депрессией
Шоколад защитит от многих болезней
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
Мигрень, или Почему голова болит от "Шанель №5", молнии и сыра
Стал известен явный признак возникновения инфаркта
Стал известен явный признак возникновения инфаркта
Россиян могут обязать следить за своим здоровьем
Россиян могут обязать следить за своим здоровьем
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
Убираем второй подбородок: эффективные упражнения
"Антивозрастной" макияж
"Антивозрастной" макияж
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Что делать с ломкими волосами: 8 советов
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Секреты красоты Жаклин Кеннеди
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Модные тренды,шагнувшие к нам из середины XX века
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
Пользователи Сети пытались задеть Бузову из-за экс-супруга
На Алтае обнаружили древнейшее изображение животного
На Алтае обнаружили древнейшее изображение животного
Большинство субъектов РФ вступили в реформу системы управления мусором
Большинство субъектов РФ вступили в реформу системы управления мусором
Забавные фото
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ