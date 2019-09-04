Гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа в рамках V Восточного экономического форума рассказал о вагонах поездов, которые смогут идентифицировать лица пассажиров. По его словам, компания занимается этим предметно, поэтому такие вагоны могут поставить на рельсы уже через полтора года.
"Перед тем, как запустить эти вагоны в движение, нам необходимо решить два вопроса. Первый - это нормативный, поскольку компания, которая будет заниматься сбором данных, должна иметь соответствующую лицензию. Второй - это установка и настройка оборудования", - пояснил Липа.
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