Платформа BookingBoard переходит в облако SberCloud

В рамках Восточного экономического форума, 4 августа 2019 года, компания SberCloud (ООО «Облачные технологии») и один из крупнейших агрегаторов наружной рекламы в России BookingBoard подписали соглашение, согласно которому агрегатор переносит свои рабочие мощности в «цифровое облако» SberCloud.

BookingBoard - это платформа, которая объединяет 170 тысяч рекламных поверхностей и 450 операторов наружной рекламы в стране, и переход в «облако» по мнению подписавших соглашение сторон, повысит эффективность использования этих рекламных площадок, упростит осуществление контроля исполнения заказов, а также упростит «таргетинг» рекламных носителей. ТО есть сделает рекламу более целевой, адресной и эффективной.

В свою очередь, SberCloud - это облачная платформа, которая входит в Группу Сбербанк. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам.

Что касается «облака» и его архитектуры, то в данном случае речь идёт о производительном облачном IaaS решении, которое обеспечит высокий уровень защиты данных и быструю масштабируемость бизнеса. SberCloud предоставит вычислительные мощности и будет осуществлять поддержку и администрирование ИТ-ресурсов, необходимых для работы платформы.

При этом, когда рекламный агрегатор перейдет на «облачные» мощности, это позволит клиентам BookingBoard использовать аналитику больших данных, то есть, выбирать для себя максимально выгодные варианты на основе всесторонне обработанной и максимально подробной информации.

В целом, переход в «облако» упростит процесс сопровождения целых рекламных кампаний, поможет целевому подбору площадок и поверхностей для максимально эффективного расположения рекламы. Помимо этого, использование облака SberCloud позволит снизить затраты агрегатора на содержание и развитие собственной ИТ-инфраструктуры, уменьшить время тестирования и разворачивания новых сервисов и бизнес-инструментов, таких как автоматизация закупки рекламного инвентаря, контроль за исполнением контрактов, использование измерителей эффективности рекламных кампаний. И, что самое главное, в будущем возрастет качество этих механизмов и услуг.

По словам генерального директора SberCloud Александра Сорокоумова, «миграция в облако SberCloud - логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты. В рамках развития нашего партнерства с BookingBoard мы планируем расширить спектр предоставляемых облачных услуг и будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS - сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

Кстати, данное соглашение поможет рекламному агрегатору в выполнении своих стратегических целей, которые заключаются в том, чтобы повысить прозрачность отрасли наружной рекламы в глазах рекламодателя и сделать доступными бюджеты федеральных рекламодателей для небольших региональных компаний-операторов.

Поэтому, вполне логично, что глава BookingBoard Валентин Тихонюк по итогам заключенного соглашения отметил: «партнерство BookingBoard и SberCloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг».