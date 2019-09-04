Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Платформа BookingBoard переходит в облако SberCloud

Наука » Технологии print

В рамках Восточного экономического форума, 4 августа 2019 года, компания SberCloud (ООО «Облачные технологии») и один из крупнейших агрегаторов наружной рекламы в России BookingBoard подписали соглашение, согласно которому агрегатор переносит свои рабочие мощности в «цифровое облако» SberCloud.

Платформа BookingBoard переходит в облако SberCloud. 404247.jpeg

BookingBoard - это платформа, которая объединяет 170 тысяч рекламных поверхностей и 450 операторов наружной рекламы в стране, и переход в «облако» по мнению подписавших соглашение сторон, повысит эффективность использования этих рекламных площадок, упростит осуществление контроля исполнения заказов, а также упростит «таргетинг» рекламных носителей. ТО есть сделает рекламу более целевой, адресной и эффективной.

В свою очередь, SberCloud - это облачная платформа, которая входит в Группу Сбербанк. Инфраструктура, информационно-технологические платформы и услуги SberCloud являются основой цифровой экосистемы Группы Сбербанк, а также предоставляются внешним клиентам.

Что касается «облака» и его архитектуры, то в данном случае речь идёт о производительном облачном IaaS решении, которое обеспечит высокий уровень защиты данных и быструю масштабируемость бизнеса. SberCloud предоставит вычислительные мощности и будет осуществлять поддержку и администрирование ИТ-ресурсов, необходимых для работы платформы.

При этом, когда рекламный агрегатор перейдет на «облачные» мощности, это позволит клиентам BookingBoard использовать аналитику больших данных, то есть, выбирать для себя максимально выгодные варианты на основе всесторонне обработанной и максимально подробной информации.

В целом, переход в «облако» упростит процесс сопровождения целых рекламных кампаний, поможет целевому подбору площадок и поверхностей для максимально эффективного расположения рекламы. Помимо этого, использование облака SberCloud позволит снизить затраты агрегатора на содержание и развитие собственной ИТ-инфраструктуры, уменьшить время тестирования и разворачивания новых сервисов и бизнес-инструментов, таких как автоматизация закупки рекламного инвентаря, контроль за исполнением контрактов, использование измерителей эффективности рекламных кампаний. И, что самое главное, в будущем возрастет качество этих механизмов и услуг.

По словам генерального директора SberCloud Александра Сорокоумова, «миграция в облако SberCloud - логичный шаг для технологичной и динамично развивающейся компании, использующей современные бизнес-инструменты. В рамках развития нашего партнерства с BookingBoard мы планируем расширить спектр предоставляемых облачных услуг и будем готовы предложить наши новые решения, такие как услуги DSaaS - сервис анализа больших данных с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

Кстати, данное соглашение поможет рекламному агрегатору в выполнении своих стратегических целей, которые заключаются в том, чтобы повысить прозрачность отрасли наружной рекламы в глазах рекламодателя и сделать доступными бюджеты федеральных рекламодателей для небольших региональных компаний-операторов.

Поэтому, вполне логично, что глава BookingBoard Валентин Тихонюк по итогам заключенного соглашения отметил: «партнерство BookingBoard и SberCloud принесет пользу нашим клиентам как в части повышения надежности доступа к сервисам платформы, так и получении возможности эффективного продвижения своих продуктов и услуг».

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы вэф облако сбербанк наружная реклама облачные технологии
Обсудить
Актуальная аналитика
Стоматология
Новинки стоматологии: три необычных средства по уходу за зубами
Житейские истории
Елена Вавилова: как разведчику снова стать русским
Ваше здоровье
Диета для концентрации внимания после отпуска и на каждый рабочий день
Новости Все >
Главный онколог РФ: алкоголь и табак – основные факторы развития рака
Фуркад описал Шипулина в трех словах
В США предложили создать "Министерство мира"
Для такси из аэропортов Москвы предложено ввести единые цены
Россиян сочли гостеприимными и готовыми помочь в сложной ситуации
Уже семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамах
Платформа BookingBoard переходит в облако SberCloud
Российские врачи используют опыт рыб при лечении онкологии
Нурмагомедова перед боем с Порье охраняют вооруженные люди
К 2022 году между Москвой и Петербургом запустят беспилотные грузовики
Последние материалы
Главный онколог РФ: алкоголь и табак – основные факторы развития рака
Фуркад описал Шипулина в трех словах
В США предложили создать "Министерство мира"
Для такси из аэропортов Москвы предложено ввести единые цены
Россиян сочли гостеприимными и готовыми помочь в сложной ситуации
Уже семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамах
Платформа BookingBoard переходит в облако SberCloud
Российские врачи используют опыт рыб при лечении онкологии
Нурмагомедова перед боем с Порье охраняют вооруженные люди
К 2022 году между Москвой и Петербургом запустят беспилотные грузовики
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
США и Канада. Новости и аналитика
Парадоксы истории. Неизвестная война: 1812 год в Америке
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Мир. Новости мира
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой

Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.

Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Общество
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Мир. Новости мира
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Гипотезы
Дольмены Новороссийска и маг Заратустра
Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев
Комментарии
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
К 2022 году между Москвой и Петербургом запустят беспилотные грузовики
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Пентагон одобрил финансирование стены на границе с Мексикой
Качественная ли шубка? Простые способы проверки
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Как погибала подлодка "Курск"
Декоративные злаки - наш рейтинг
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Титов предложил амнистировать осужденных бизнесменов к годовщине Победы
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
На Украине опасаются, что США не покроют дефицит газа в республике
Титов предложил амнистировать осужденных бизнесменов к годовщине Победы
В Германии украинцы избили боснийца в футболке с символикой ДНР
"Блуждающий" спутник РФ приблизился к американскому спутнику Intelsat
Ученые из РФ доказали опасность мобильных телефонов для детей
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной мира
История и современность
Пять странных профессий, о которых многие не догадываются
Пять странных профессий, о которых многие не догадываются
Великие личности Отечества. Аввакум
Великие личности Отечества. Аввакум
Бронеавтомобиль для Минобороны РФ может получить гражданскую версию
Бронеавтомобиль для Минобороны РФ может получить гражданскую версию
В Санкт-Петербурге пройдет тематическая неделя ''Дни Блокадной Памяти''
В Санкт-Петербурге пройдет тематическая неделя ''Дни Блокадной Памяти''
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Жилищные кооперативы помогут россиянам решить квартирный вопрос
Жилищные кооперативы помогут россиянам решить квартирный вопрос
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Россияне хотят отнять и поделить богатства элиты
Россияне хотят отнять и поделить богатства элиты
На Украине заявили об угольной катастрофе
На Украине заявили об угольной катастрофе
Фотогалереи
Самые популярные в России машины с "автоматом" 5 Фото Самые популярные в России машины с "автоматом"
7 "молчащих" муз 7 Фото 7 "молчащих" муз
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Домашнее
Белый хлеб, фастфуд и молочка - провокаторы прыщей
Мигрень, или Почему голова болит от "Шанель №5", молнии и сыра
В российских дынях и арбузах содержится опасное количество металлов
В Роспотребнадзоре дали советы по правильному питанию для школьников
Минздрав РФ планирует развивать целевой прием в медвузы
В Минздраве рассказали о влиянии вейпинга на здоровье человека
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа
Как инсулин работает в организме
Вегетарианка из Австралии подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка
Вегетарианка из Австралии подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка
Врач рассказала, какие анализы являются бесполезными
Врач рассказала, какие анализы являются бесполезными
Биотин: польза или вред
Биотин: польза или вред
Макияж при акне
Макияж при акне
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Раздвигаем стены: 6 способов увеличения пространства без перепланировки
Раздвигаем стены: 6 способов увеличения пространства без перепланировки
Как обезопасить дачу от воришек
Как обезопасить дачу от воришек
Забавные фото
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ