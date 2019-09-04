"Росатом" запускает производство поездов на водородном топливе

"Росатом" совместно с группой "Трансмашхолдинг" планируют запустить производство поездов на водородном топливе. В РЖД хотят организовать пилотный проект по их применению на Сахалине.

Соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного сообщения с применением поездов на водородном топливе было подписано между сторонами на пятом Восточном экономическом форуме.