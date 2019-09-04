"Росатом" совместно с группой "Трансмашхолдинг" планируют запустить производство поездов на водородном топливе. В РЖД хотят организовать пилотный проект по их применению на Сахалине.
Соглашение о взаимодействии по проекту создания железнодорожного сообщения с применением поездов на водородном топливе было подписано между сторонами на пятом Восточном экономическом форуме.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.