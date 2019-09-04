Ученые из РФ доказали опасность мобильных телефонов для детей

Группа российских ученых завершила уникальное исследование влияния электромагнитного излучения мобильных телефонов на детей. Оно длилось 14 лет, аналогов ему в мире нет.

Для проведения исследования были сформированы две группы - пользователи телефонов и те, кто обходились без них. Как пишут "Известия", выяснилось, что у членов первой группы замедлились простые слухо- и зрительно-моторные реакции. В 39,7% случаев у пользователей гаджетов зарегистрировали увеличение утомляемости, в 50,7% - снизилась работоспособность.

Ученые отмечают, что на базе лицея №17 в Химках проводятся профилактические меры для снижение негативного воздействия мобильных телефонов. В итоге было установлено, что безопасный режим пользования (наушники, громкая связь, сообщения SMS, MMS) улучшают все психофизиологические показатели, так как источник излучения находится дальше от детского мозга.

Авторы исследования - ученые из Института биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН и Российского национального комитета по защите от неионизирующего излучения - уверены, что мобильные телефоны негативно действуют на детей, так как у них тоньше черепная коробка, чем у взрослых, и меньше масса мозга. Из-за этого большее количество жизненно важных структур подвергаются излучению от гаджетов.

Добавим, к доводам ученых уже прислушались в Роспотребнадзоре и Рособрнадзоре. Ведомства выпустили рекомендации по ограничению использования гаджетов в школах.

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