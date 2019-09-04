В 2030-х годах NASA собирается отправить астронавтов на Марс. Такой полет может занять более трех лет, с учетом времени, проведенного на поверхности красной планеты. В рамках подготовки к освоению Марса сотрудники космического агентства пытаются определить, как влияет пребывание в космосе на человеческий организм.
В 2015 году на МКС был отправлен американский астронавт Скотт Келли. Он провел на станции рекордных 340 дней, поскольку на Земле у астронавта есть брат-близнец. Когда Келли вернулся его подвергли тщательному сравнению с его "земным братом". Ученые обнаружили изменение в работе его генов, быстротечную клеточную молодость и снижение когнитивных функций.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.