NASA завершило испытание с космонавтами-близнецами

В 2030-х годах NASA собирается отправить астронавтов на Марс. Такой полет может занять более трех лет, с учетом времени, проведенного на поверхности красной планеты. В рамках подготовки к освоению Марса сотрудники космического агентства пытаются определить, как влияет пребывание в космосе на человеческий организм.

В 2015 году на МКС был отправлен американский астронавт Скотт Келли. Он провел на станции рекордных 340 дней, поскольку на Земле у астронавта есть брат-близнец. Когда Келли вернулся его подвергли тщательному сравнению с его "земным братом". Ученые обнаружили изменение в работе его генов, быстротечную клеточную молодость и снижение когнитивных функций.