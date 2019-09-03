На официальной странице робота "Федора" в Twitter опубликовали информацию о том, что он поработал с дрелью под присмотром космонавта Алексея Овчинина. В публикации утверждается, что робот провел серию тренировочных работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности.
В социальной сети даже опубликовали видеозапись от первого лица робота, на которой он умело использует дрель. Ранее российский космонавт Алексей Овчинин доложил в Центр управления полетами, что робот "Федор" был перенесен в корабль "Союз МС-14", на котором его планируют доставить на Землю 7 сентября.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как робот "Федор" высмеял задержку при своей стыковке к МКС. В аккаунте человекоподобного робота в Twitter появилась следующая запись: "Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы".
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