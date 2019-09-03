В Москве обеспокоены перерастанием кибервойн в реальные конфликты

Активность вредоносного программного обеспечения стала угрозой для некоторых секторов экономики, а также может угрожать экономическому прогрессу человечества. Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских.

"Наибольшая опасность столкновений в киберпространстве обусловлена тем, что они могут перерасти в реальные боевые действия. Не секрет, что третий по счету глобальный конфликт может привести к полному исчезновению человеческой расы", - заявил Крутских.

Спецпредставитель считает, что террористические акции в киберпространстве начинают приобретать глобальные масштабы. Крутских призывает человечество объединиться против террористической угрозы в киберпространстве, пока не произошла "большая беда".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об исследовании ВЦИОМ. 80% россиян верят, что государство защитит их от террористической угрозы.

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