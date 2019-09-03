Представитель Минпромторга России опроверг информацию о заморозке работы над проектом укороченного Sukhoi Superjet. Ранее об этом рассказал председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев в интервью "Ведомостям".
По словам Филева, несколько недель назад высокопоставленный чиновник Министерства промышленности и торговли объявил на внутреннем совещании ведомства о приостановке работы над укороченной версией SSJ на 75 мест из-за низкого спроса. Основным заказчиком SSJ является "Аэрофлот", который заказывает только 100-местные самолеты.
Представитель ведомства не только опроверг слова Филева, но и раскрыл некоторые технические детали 75-местной модификации SSJ. Специалисты Минпромторга пришли к выводу, что установка российско-французского двигателя SAM146 на SSJ-75 не будет экономически эффективна, поэтому в скором времени будут запущены проекты по созданию отечественного двигателя ПД-8.
Компания S7 подписала соглашение на поставку самолетов SSJ-75 еще весной 2018 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что единственный иностранный эксплуатант российских самолетов SSJ-100 собирается их продать. Такое решение мексиканская компания Interjet приняла из-за тяжелого финансового положения. В 2016-2017 гг. она перестала платить за запчасти производителю машин "Гражданским самолетам Сухого", а также производителю двигателей - Powerjet, в итоге они перестали поставлять компоненты. Ситуацию Interjet усугубляла тем, что снимала с "отлетавших" самолетов запчасти и ставила их на другие.
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