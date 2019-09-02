Российские ученые планируют создать полностью автономного подводного робота с манипулятором, который сможет проводить исследования в глубинах океана, а также на шельфе в экстремальных условиях Арктики.
Система управления робота будет основываться на четырех системах. Первая отвечает за плавный подход робота к объекту работ. Вторая - стабилизирует робота в пространстве даже при наличии неизвестных подводных течений. Задача третьей подсистемы - идентифицировать место проведения операций и планировать траектории движения для их выполнения. Четвертая управляет сигналами работы приводов манипулятора.
Похожие разработки ведутся в зарубежных научных центрах, однако серийных образцов автономных подводных аппаратов так еще не создали. Ученые из России опередили западных коллег, поскольку разработали интеллектуальную систему управления.
"Она может быть быстро и успешно встроена в существующих и перспективных роботов, использующих различный набор оборудования, и значительно улучшить показатели качества их работы даже в условиях неопределенности рабочей среды", - отмечают специалисты.
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