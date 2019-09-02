Метеорологи заявили о сокращении холодного времени года

Период года с отрицательными значениями температуры воздуха все больше сокращается. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"Действительно, это так. В какие-то отдельные годы будет наблюдаться и обратная картина", - пояснила она в интервью агентству РБК.

Сокращение периода с отрицательными значениями температуры связано с изменениями климата и повышением глобальной температуры, подчеркивает метеоролог.

"Много признаков изменения климата и глобального потепления, в том числе увеличение повторяемости волн тепла, повышение ночной температуры, увеличение безморозного периода, смещение климатических зон к северу, более изменчивая погода", - заключила Макарова.

Накануне о сокращении длительности времен года с отрицательными температурами заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что подобная тенденция распространяется как на северные широты, так и на среднюю полосу страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сильный смог от лесных пожаров в Сибири и на Аляске мешал работе российских метеорологов.

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