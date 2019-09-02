Российские ученые предупредили о магнитной буре в сентябре

Российские специалисты из Физического института академии наук спрогнозировали магнитную бурю в конце сентября. Об этом сказано в прогнозе на ближайший месяц, опубликованном на сайте лаборатории.

По словам ученых, средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября. Утром в понедельник уже произошла слабая магнитная буря уровня G1. В прогнозе подчеркивается, что магнитные бури вызывают сбои в работе техники и могут негативно влиять на самочувствие людей.

Напомним, в марте ученые нашли способ избежать негативного воздействия магнитных бурь. Как правило, такому влиянию подвержены метеозависимые личности, пожилые люди и граждане, имеющие сердечно-сосудистые недуги.

Поэтому во время магнитной активности специалисты призывают уделять своему здоровью больше внимания, поскольку повышается вероятность скачков давления.

Читайте также: Физики из МГУ опровергли утверждения о "мощнейшей" магнитной буре