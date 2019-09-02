Минобороны может отдать операторам 5G-диапазон в крупных городах

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что Минобороны рассматривает вопрос о частичной передаче диапазона для развития 5G-сетей мобильным операторам в крупных городах России.

Речь идет о диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который Минобороны использует в собственных целях. По словам Борисова, в оборонном ведомстве не хотят сдерживать развитие сетей нового поколения.