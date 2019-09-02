Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что Минобороны рассматривает вопрос о частичной передаче диапазона для развития 5G-сетей мобильным операторам в крупных городах России.
Речь идет о диапазоне 3,4-3,8 ГГц, который Минобороны использует в собственных целях. По словам Борисова, в оборонном ведомстве не хотят сдерживать развитие сетей нового поколения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей