Ракета "Ангара" не устроила Минобороны

Характеристики ракетного комплекса "Ангара" не устраивают основного заказчика проекта - Минобороны России. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал зампред правительства России Юрий Борисов.

По словам Борисова, ракета не удовлетворяем требованиям, которые к ней предъявляло оборонное ведомство. Несмотря на разногласия, Минобороны безальтернативно выбрало "Ангару" для создания космической группировки из-за того, что Роскосмос сорвал сроки по производству ракетного комплекса.