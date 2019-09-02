Характеристики ракетного комплекса "Ангара" не устраивают основного заказчика проекта - Минобороны России. Об этом изданию "Коммерсантъ" рассказал зампред правительства России Юрий Борисов.
По словам Борисова, ракета не удовлетворяем требованиям, которые к ней предъявляло оборонное ведомство. Несмотря на разногласия, Минобороны безальтернативно выбрало "Ангару" для создания космической группировки из-за того, что Роскосмос сорвал сроки по производству ракетного комплекса.
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