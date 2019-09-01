Создатель "Федора" опроверг слухи о трудностях с роботом на МКС

Ранее в СМИ распространили информацию о том, что космонавты на МКС не смогли с первого раза включить робота "Федора". По словам космонавтов, кнопка, которая запускает робота, просто не нажималась. Тогда экипажу МКС пришлось применить молоток.

Слухи прокомментировал глава венчурного фонда Alpha Robotics Venture и участник проекта по созданию робота "Федора" Владимир Белый. По его словам, на Международной космической станции произошла весьма курьезная ситуация. Белый утверждает, что включить робота космонавты не смогли не из-за его неисправности, а из-за атрофии мышц.

"На кнопку запуска необходимо нажать с определенной силой. Но при длительном нахождении в космосе мышцы космонавтов изменяются. Они приспосабливаются к условиям невесомости и теряют силу", - пояснил Белый.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что робот "Федор" пожаловался на плохое самочувствие. В аккаунте робота в социальной сети Twitter появилась информация о том, что при подключении экзоскелета у "Федора" возникли проблемы с управлением кистью левой руки.

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