Специалисты Google раскрыли массовую атаку хакеров на iPhone

Специалисты по безопасности компании Google заявили о раскрытии массовой атаки хакеров на iPhone. Данная операция продолжалась около 2,5 лет, пока ее не пресекли эксперты корпорации в январе текущего года.

Как уточняет издание The Guardian, для атаки злоумышленники использовали зараженные вирусами сайты. Они распространяли вредоносные программы на iPhone посещавших их пользователей. Для заражения владельцам iPhone требовалось только зайти на инфицированный сайт. Хакеры заражали до нескольких тысяч гаджетов в неделю, утверждают в компании.

Вирусы позволяли злоумышленникам получать конфиденциальную информацию о его владельце: пароли, историю переписки в мессенджерах WhatsApp, Telegram и других, данные из адресной книги и электронной почты.

У хакеров оставался доступ к различным аккаунтам и сервисам, на которых были зарегистрированы их жертвы, даже после перезагрузки устройства и удаления вредоносных программ.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в марте ряд крупных отечественных интернет-ресурсов подверглись мощной хакерской атаке несколько дней назад. Атака привела к снижению скорости работы некоторых сервисов "Яндекса" и даже их блокировке несколькими небольшими операторами.

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