Рогозин согласился со словами Трампа о космических войнах

Генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что космос будет следующей областью военных действий.

"Медленно, но верно идет к этому. В "Роскосмосе" по этому поводу никто иллюзий не питает. Все заняты делом", - написал он на своей странице в Twitter.

Накануне американский лидер заявил о начале работы космического командования США и скором создании космических войск. Он также назвал космос следующей областью военных действий.

"Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе - следующей области военных действий. Я считаю, что это довольно очевидно для всех", - сказал Трамп.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы NASA Джима Брайденстайна, между американским агентством и "Роскосмосом" установилась прочная связь, которая способствует совместному освоению космоса. Такое заявление он сделал во время выступления перед членами комитета по торговле, науке и транспорту Сената США.

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