Ученые воссоздали череп древнейшего из предков людей

Череп анамского австралопитека, найденный в Эфиопии, полностью воссоздан учеными, что имеет большое значение для изучения эволюции, пишет Nature.

Практически целый череп археологи нашли в 2016 году. После трехлетнего исследования был сделан вывод, что его обладатель жил около четырех миллионов лет назад и является наиболее древним видом австралопитека. С помощью черепа можно восстановить лицо и понять, какие части были первичны, а какие появились по ходу эволюции.

"Этот череп, по всей видимости, станет еще одним известным знаковым символом эволюции человека", - пишет журнал.

Ранее археологи обнаружили обломок керамического предмета во время раскопок в городе Ялова на западе Турции, на котором был выгравирован знакомый пользователям интернета знак хэштега. Значение символа пока понять не удалось.