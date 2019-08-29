Череп анамского австралопитека, найденный в Эфиопии, полностью воссоздан учеными, что имеет большое значение для изучения эволюции, пишет Nature.
Практически целый череп археологи нашли в 2016 году. После трехлетнего исследования был сделан вывод, что его обладатель жил около четырех миллионов лет назад и является наиболее древним видом австралопитека. С помощью черепа можно восстановить лицо и понять, какие части были первичны, а какие появились по ходу эволюции.
"Этот череп, по всей видимости, станет еще одним известным знаковым символом эволюции человека", - пишет журнал.
Ранее археологи обнаружили обломок керамического предмета во время раскопок в городе Ялова на западе Турции, на котором был выгравирован знакомый пользователям интернета знак хэштега. Значение символа пока понять не удалось.
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