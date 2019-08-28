"Яндекс.Такси" договорился о создании городской системы аэротакси

Холдинг "Вертолеты России" и "Яндекс.Такси" подписали совместное соглашение о создании городской системы аэротакси.

Тестовые полеты планируется начать в будущем году в пригороде Москвы и зоне МКАД, сказал генеральный директор "ВР-Технологии" Александр Охонько. "В следующем году начнутся тестовые полеты в пригород и в зону МКАД. Если концепция безопасности, рентабельность эксплуатации подтвердятся, то тогда уже будем планировать полет из городской черты в зону международных аэропортов. Это самый массовый и прибыльный сегмент", - цитирует его слова агентство ТАСС.

Соглашение предусматривает разработку целой системы, которая будет включать в себя создание беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, системы управления воздушным движением.

Регулярные вертолетные рейсы после запуска будут доступны к заказу через приложение на смартфоне. В перспективе в приложении "Яндекс.Такси" появится дополнительная опция - на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.

"Городской вертолетный транспорт сегодня не экзотика, он развит во многих мегаполисах, например, в Нью-Йорке, Торонто, Сиднее, Рио-де-Жанейро. Для нас этот проект - способ показать возможности "умных" алгоритмов "Яндекс.Такси", которые помогают человеку эффективно распоряжаться своим временем, а запуск регулярных вертолетных рейсов позволит значимо снизить стоимость полета для каждого пользователя", - отметили в пресс-службе "Яндекса".

Читайте также: На МЦК с 2021 года будут курсировать поезда-беспилотники