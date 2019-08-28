Космонавт Кононенко не поверил в превосходство роботов

Робот неспособен заменить человека в космосе в полной мере - такое заявление сделал российский космонавт Олег Кононенко на пресс-конференции во время МАКС-2019.

Причиной тому он назвал написание программ для роботов именно людьми. Космонавт полагает, что интеллект механические создания не заменят, тем более в космосе.

22 августа на МКС с Байконура был направлен космический корабль с андроидом FEDOR на борту. Пристыковаться к станции он сумел только с третьей попытки 27 августа. С улыбнувшейся наконец удачей российских космонавтов прямо с МАКС-2019 поздравили российский президент Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Тем временем группа китайских и американских ученых разработала робота-таракана, который способен двигаться с большой скоростью, и его практически невозможно раздавить.