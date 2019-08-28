Директор по инновациям холдинга "Вертолеты России" Андрей Шибитов рассказал о разработке "принципиально нового" вертолета, который объединит все современные разработки
Щибитов рассказал журналистам, что при создании новой машины используют аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, современные профили несущего и рулевых винтов, а также новую конструкцию втулки несущего винта.
По словам Щибитова, новый вертолет объединит в себе все значимые разработки Казанского вертолетного завода, а также конструкторских бюро Камова и Миля.
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