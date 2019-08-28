Группа китайских и американских ученых разработали робота-таракана, который способен двигаться с большой скоростью, а также выдерживать большие нагрузки. Робот имеет внешнюю схожесть с тараканом: его длина не превышает 3 см, а вес - не более 10 грамм.
За одну секунду робот-таракан может преодолеть расстояние в 20 см. Главная особенность новой разработки - повышенная прочность механизма. При создании робота использовались пластичные материалы. Робот-таракан не получит повреждений даже в том случае, если на него упадет вес, превышающий его собственный в сотни раз.
По словам ученых, использовать новую разработку будут в труднодоступных местах. Например, с его помощью будут оказывать помощь при бедствиях, а также осуществлять мониторинг состояния трубопроводов.
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