В Китае создан робот-таракан, которого нельзя раздавить

Группа китайских и американских ученых разработали робота-таракана, который способен двигаться с большой скоростью, а также выдерживать большие нагрузки. Робот имеет внешнюю схожесть с тараканом: его длина не превышает 3 см, а вес - не более 10 грамм.

За одну секунду робот-таракан может преодолеть расстояние в 20 см. Главная особенность новой разработки - повышенная прочность механизма. При создании робота использовались пластичные материалы. Робот-таракан не получит повреждений даже в том случае, если на него упадет вес, превышающий его собственный в сотни раз.

По словам ученых, использовать новую разработку будут в труднодоступных местах. Например, с его помощью будут оказывать помощь при бедствиях, а также осуществлять мониторинг состояния трубопроводов.