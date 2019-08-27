До вторжения испанских конкистадоров владения инков были действительно внушительными.
Территории их простирались от Колумбии на севере и до Чили на юге. Власть над такой обширной и разрозненной империей удерживать было, конечно же, сложно.
Инки достигали этого демонстрацией грубой силы, считают ученые из Музея естественной истории в Чили.
Исследователи проанализировали четыре фрагментированных черепа, относящихся к эпохе поздней империи, который были захоронены в долине Копьяпо на севере Чили. На обезглавленных головах есть следы "модификаций" — например, отверстия в верхней части черепа и характерные следы на нижней челюсти.
Такие черепа, уверены в Музее естественной истории в Чили, были установлены как "трофейные головы, используемые в ритуальных проявлениях власти над местными субъектами новых имперских провинций".
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