Ученые: инки отрубали головы и изувечивали черепа для демонстрации силы

До вторжения испанских конкистадоров владения инков были действительно внушительными.

Территории их простирались от Колумбии на севере и до Чили на юге. Власть над такой обширной и разрозненной империей удерживать было, конечно же, сложно.

Инки достигали этого демонстрацией грубой силы, считают ученые из Музея естественной истории в Чили.

Исследователи проанализировали четыре фрагментированных черепа, относящихся к эпохе поздней империи, который были захоронены в долине Копьяпо на севере Чили. На обезглавленных головах есть следы "модификаций" — например, отверстия в верхней части черепа и характерные следы на нижней челюсти.

Такие черепа, уверены в Музее естественной истории в Чили, были установлены как "трофейные головы, используемые в ритуальных проявлениях власти над местными субъектами новых имперских провинций".