Второе поколение роботов типа FEDOR будет менее человекоподобным за счет отсутствия ног, сообщает глава Дмитрий Рогозин.
По его словам, для передвижения по МКС нужны несколько другие устройства, а главная задача робота — четко повторять действия оператора. Для разработки новой линии будет использован задел по приостановленным проектам. Реконфигурация платформы будет осуществлена, когда FEDOR сможет обращаться с тонкими инструментами.
Однако и нынешнего робота со счетов не спишут. После возвращения из космоса его будут готовить к новому полету, чтобы он смог работать на внешнем борту МКС или участвовать в испытаниях.
Ранее сообщалось, что FEDOR в шутливом тоне прокомментировал затянувшуюся на три дня стыковку "Союза" с Международной космической станцией. В твиттере андроида появилась надпись, что он "застрял в пробке".
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