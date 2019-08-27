Преемники робота "Федора" будут безногими

Второе поколение роботов типа FEDOR будет менее человекоподобным за счет отсутствия ног, сообщает глава Дмитрий Рогозин.

По его словам, для передвижения по МКС нужны несколько другие устройства, а главная задача робота — четко повторять действия оператора. Для разработки новой линии будет использован задел по приостановленным проектам. Реконфигурация платформы будет осуществлена, когда FEDOR сможет обращаться с тонкими инструментами.

Однако и нынешнего робота со счетов не спишут. После возвращения из космоса его будут готовить к новому полету, чтобы он смог работать на внешнем борту МКС или участвовать в испытаниях.

Ранее сообщалось, что FEDOR в шутливом тоне прокомментировал затянувшуюся на три дня стыковку "Союза" с Международной космической станцией. В твиттере андроида появилась надпись, что он "застрял в пробке".