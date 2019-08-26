Астронавтам из Европы в ближайшие годы не придется использовать российские корабли "Союз", чтобы добираться до Международной космической станции.
Вместо них Европейское космическое агентство решило использовать шаттлы производства США, заявил полпред ЕКА в РФ Рене Пишель. По его словам, последним был отправлен на станцию на "Союзе" итальянский пилот Лука Пармитано вместе с россиянином Александром Скворцовым и американским астронавтом Эндрю Морганом.
Ранее "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не сумел состыковаться с Международной космической станцией. Космонавт Александр Скворцов, который в ручном режиме осуществлял перестыковку корабля с одного модуля МКС на другой, поставил рекорд - он задействовал минимально возможное количество топлива. Попытка пристыковаться будет повторена во вторник утром.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Оказалось, что танк Т-14 "Армата" нуждается во множестве доработок, поэтому Минобороны РФ пока купит только 16 машин.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.