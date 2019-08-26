Жирафы, акулы и скаты пополнили список исчезающих зверей

Жирафы, акулы и скаты впервые попали в Конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения.

Рекомендации включить жирафов в список подали Центральная африканская республика, Чад, Кения, Мали, Нигер и Сенегал. За 30 лет численность жирафов сократилась на 40%. В настоящее время насчитывается всего 68 тысяч взрослых жирафов, у двух из девяти подвидов статус критически угрожаемых. Основные угрозы для жирафов - это гражданские войны в Африке, сокращение среды обитания и браконьерство. По словам старшего советника программы по сохранению морей Международного фонда защиты животных Марии Воронцовой, включить жирафов в Конвенцию надо было уже давно.

По словам специалистов, под угрозой исчезновения из-за международной торговли их мясом и плавниками находятся 18 видов акул и скатов. В список также включили три вида съедобных морских огурцов (трепангов), которые из-за масштабного и неконтролируемого вылова оказались почти уничтожены.