Космонавт Александр Скворцов, который в ручном режиме выполнял перестыковку корабля "Союз МС-13" с одного модуля МКС на другой, поставил рекорд - он использовал минимально возможное количество топлива. Об этом рассказал представителям СМИ руководитель полета российского сегмента станции Владимир Соловьев.
Завтра к модулю "Звезда" должен пристыковаться корабль "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором". Сегодня утром "Союз МС-13" отстыковали от данного модуля, а затем в ручном режиме пристыковали к "Поиску".
24 августа "Союза МС-14" не смог причалить к МКС. Перестыковку к модулю "Поиск" провел Александр Скворцов при поддержке астронавтов Луки Пармитано (Италия) и Эндрю Моргана (США).
Новая попытка стыковки "Союза МС-14" будет предпринята утром во вторник.
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