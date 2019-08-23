Астрономы не понимают, почему на околоземном астероиде Рюгу нет пыли

Полученные с помощью японского межпланетного зонда данные и снимки с околоземного астероида Рюгу вызвали небывалый интерес у научного сообщества.

Дело в том, сообщает научное издание Science, что на поверхности данного небесного тела практически не видно пыли.

Обычно на астероидах всегда есть слой пыли, пишут авторы материала. На Рюгу он тоже есть, но совсем крошечный — меньше 0,1 миллиметра.

Некий физический или химический процесс мог очистить поверхность астероида от пыли, выдвигают теорию астрономы. Также возможно, размышляют ученые, что пыль унеслась с астероида из-за его столкновения с другим метеоритом или метеоритами.

Кроме того, сообщает Science, приближение к Солнцу и нагрев запасов ледяного льда под поверхностью Рюгу может заставлять их испаряться и улетучиваться в космос, унося с собой и частицы пыли.