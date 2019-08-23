Аномальная жара стала причиной рекордного обмеления реки Лены

Рекордное обмеление реки Лены в Восточной Сибири вызвано аномальной жарой в регионе. Об этом рассказала доктор географических наук и заведующая кафедрой гидрологии МГУ Наталья Фролова.

"Аномальная жара, установившаяся в Восточной Сибири в июле и августе, и отсутствие осадков стали причиной чрезмерного мелководья. Температура воздуха в регионе в настоящее время составляет 20-25 градусов", - цитирует ее слова портал газеты "Известия".

В настоящее время уровень воды в Лене опустился на 1,5 метра ниже среднего значения. При этом температура воздуха в августе в Якутске составляется примерно 15 градусов, отмечает Гидрометцентр.

Из-за обмеления обнажились многочисленные мели, что существенно затрудняет судоходство, хотя и не приостанавливает его полностью. По словам специалиста, это сезонное явление и ситуация должна улучшиться с приходом осени. Менее значительный спад воды в реке наблюдается в 2003, 2013 и 2015 годах.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что общий экономический ущерб от лесных пожаров в России в текущем году составил около 7 миллиардов рублей. Такую оценку представил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Михаил Клинов.

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