Пожарные потушили очаги возгорания в национальном парке "Забайкальский" в Бурятии.
Это был последний лесной пожар на особо охраняемых природных территориях, сообщается на сайте минприроды России. В ведомстве отметили, что общая площадь, пройденная огнем в парке, составила 325 га.
В настоящее время на особо охраняемых территориях федерального значения пожаров нет.
Всего с начала года в нашей стране зафиксировано 210 пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Огонь захватил 65 218 га, в том числе 9 180 га лесов.
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