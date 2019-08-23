В заповедниках России потушили последний пожар

Пожарные потушили очаги возгорания в национальном парке "Забайкальский" в Бурятии.

Это был последний лесной пожар на особо охраняемых природных территориях, сообщается на сайте минприроды России. В ведомстве отметили, что общая площадь, пройденная огнем в парке, составила 325 га.

В настоящее время на особо охраняемых территориях федерального значения пожаров нет.

Всего с начала года в нашей стране зафиксировано 210 пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Огонь захватил 65 218 га, в том числе 9 180 га лесов.