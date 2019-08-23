В ряде стран произошли сбои в работе Facebook

Пользователи Facebook сообщают о сбое в работе соцсети в некоторых странах. Это касается и России.

Сбой произошел утром в пятницу. Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (79%), остальные связаны с входом в соцсеть (20%).

Кроме пользователей из России, о проблемах сообщают также жители Испании и США.