Севший в кукурузном поле A321 разрежут на части и утилизируют

Самолет A321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на части прямо на месте инцидента — в кукурузном поле — и утилизируют.

Об этом заявили в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия, сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, специалисты уже откачали более 2,5 тонн остававшегося в баках воздушного лайнера топлива. В самое ближайшее время они приступят к резке пассажирского самолета.

Отмечается, что самолет будут резать гидравлическими ножницами. Работы планируется завершить к следующему понедельнику, 26 августа.

Напомним, что 15 августа этого года пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в кукурузном поле у аэропорта "Жуковский". Сразу же после взлета борт столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники. Из-за этого отказали двигатели самолета.

Пилоты приняли решение посадить лайнер. Посадка прошла успешно — экипажу удалось избежать человеческих жертв.

Ранее коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" подтвердил, что экипажу A321 выплатят премии.

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