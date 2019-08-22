Роскомнадзор обратился в суд, чтобы добиться блокировки сайтов с личными данными россиян.
На сайте ведомства сообщается, что речь идет о 18 интернет-ресурсах. Их владельцы размещали персональные данные пользователей соцсетей, которые на момент рассмотрения жалоб граждан были удалены либо были неактуальны. Удалять такую информацию соглашались только за деньги.
Кроме того, у администрации сайтов не было сведений, подтверждающих наличие согласия людей на обработку их данных.
Роскомнадзор просит суд включить данные ресурсы в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
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