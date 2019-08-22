Ученые из России и Норвегии установили, что хищные птицы Арктики - зимняки - за последние годы приспособились к изменениям в регионе, вызванным глобальным потеплением. Они стали питаться не леммингами, численность которых резко снизилась, а полевками.
"Демографические показатели мохноногого канюка (или зимняка) изменились в ответ на трансформацию биоразнообразия и динамики сообщества мелких грызунов", - отмечает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.
По словам специалистов, плотность гнездования зимняков снизилась почти в три раза, а относительная численность грызунов - почти в шесть раз. За годы исследования сибирский лемминг на юге полуострова Ямал и вовсе исчез. Произошел значительный сдвиг в видовом составе сообществ - в сторону уменьшения доли леммингов и повышения доли полевок, заключают ученые.
Напомним, Арктика сталкивается с быстрым потеплением. Средняя температура к концу века может вырасти до 11 градусов.
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