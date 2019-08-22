Роуминг с Белоруссией могут отменить до конца года

Отменить роуминг между Россией и Белоруссией планируется до конца года. Об этом сегодня заявил представителям СМИ глава министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ Владимир Котлович.

По его словам, в данный момент идет работа над дорожной картой, она должна быть подписана в установленные сроки в сентябре.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Россия готова к отмене роуминга с Белоруссией и что этот вопрос может быть решен до середины следующего месяца.

Между тем, по словам замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолия Голомолзина, ведомство рассчитывает, что роуминг отменят до начала 2020 года. Он отметил, что в двух странах должны одновременно снизиться операторские тарифы по взаиморасчетам и по межоператорским ставкам в роуминге.

Источник фото: сайт Госдумы

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