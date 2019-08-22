Российские ученые завершат тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц осенью текущего года. Об этом рассказал генеральный директор компании-разработчика NtechLab Александр Минин.
"Сейчас идет тестирование, по результатам которого будет понятно более конкретно, требуется ли какая-либо доработка. Скорее всего, после этого начнется их активное использование. Завершится тестирование осенью этого года", - цитирует его агентство ТАСС.
Он добавил, что опытную эксплуатацию проведет департамент информационных технологий Москвы. Главная задача новой разработки - поиск преступников местах массового скопления людей, однако значительным ограничением при использовании очков является время работы гаджета. Сейчас они могут работать лишь несколько часов из-за особенностей батареи.
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