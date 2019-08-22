В Москве бумагу можно будет обменять на билет в кино или на концерт

В Москве с 31 августа по 24 сентября можно будет обменять бумагу, стекло, пластик и алюминий на экобилет. Он позволит посетить любое культурное событие, проходящее в рамках акции "Искусство ради экологии".

На сайте мэра столицы сообщается, что речь идет о посещении концерта, спектакля, выставки или киносеанса. Чтобы получить билет, в одном из 10 пунктов приема нужно сдать не менее килограмма алюминия или не менее 2 кг макулатуры, стекла или пластика. Воспользоваться билетом можно будет до конца года.

Среди партнеров акции - сеть кинотеатров "Москино", Музей Москвы, Московский музей современного искусства, Государственный Кремлевский дворец, ГЦКЗ "Россия", Crocus City Hall, стадион "Динамо".

По экобилету, в частности, можно будет посетить концерты Эроса Рамазотти, Анжелики Варум и Леонида Агутина, групп "Звери", "Наутилус", "Любэ" и многих других, а также классические балеты.

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