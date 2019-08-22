Российские ученые хотят использовать борщевик в аккумуляторах

Специалисты из НИТУ "МИСиС" исследовали возможности волокнистых веществ в стеблях борщевика и установили, что растение, которые разрослось на огромных территориях страны, может использоваться в качестве материала для аккумуляторов.

Ученые создали электроды - элементы устройств, способных накапливать энергию. Обработанный сорняк мог бы вполне успешно заменить традиционные источники без снижения качества работы аккумуляторов. Исследователи предположили, что оптимальные электродные свойства можно найти в стеблях борщевика.

Стебли растения состоят из твердой коры и мягкого внутреннего сердечника, похожего на губку, образующую разнообразную пористую структуру. Это позволит использовать материал в качестве основы для накопителя, считают специалисты.