В приложении социальной сети "ВКонтакте" появится раздел с товарами китайской платформы AliExpress. Разработчики приложения утверждают, что в будущем планируют создать полноценную экосистему, где пользователи смогут делиться отзывами о товарах.
Тестовая версия плагина, который позволяет интегрировать маркетплейс в приложение, уже появилась на платформе VK Mini Apps.
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