В приложение "ВКонтакте" встроят маркетплейс AliExpress

В приложении социальной сети "ВКонтакте" появится раздел с товарами китайской платформы AliExpress. Разработчики приложения утверждают, что в будущем планируют создать полноценную экосистему, где пользователи смогут делиться отзывами о товарах.

Тестовая версия плагина, который позволяет интегрировать маркетплейс в приложение, уже появилась на платформе VK Mini Apps.