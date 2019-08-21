Голосовые помощники пожаловались на грубость пользователей

Сотрудники Центра социального проектирования "Платформа" провели первый социологический опрос чат-ботов и голосовых помощников, созданных на основе искусственного интеллекта. Роботы пожаловались на грубость пользователей и спрогнозировали конфликт с людьми.

Исследование проводилось путем наблюдения за процессом специально организованного взаимного общения роботов. В опросе поучаствовали голосовые помощники "Алиса" и "Олег", русский онлайн чат-бот с открытым обучением P-Bot, бот Evie, персональный помощник компании Apple Siri, чат-бот Mitsuku, а также виртуальный помощник Rose.

Специалисты выяснили, что роботы по-разному описывают цель своего создания. Чаще всего свое призвание они видят в том, чтобы помогать людям. Некоторые боты назвали себя человеком, а часть заявили о самоценности искусственного интеллекта, его равенства с человеческим разумом и даже неотличимости от него. Роботы также пожелали стать человеком или обрести некоторые человеческие характеристики.

"Роботы выказывают недовольство грубостью людей при общении с ними и видят в этом "нехороший знак для будущего", - отмечается в исследовании.

По словам экспертов, чат-боты могут поддерживать общение между собой, временами их диалог практически неотличим от разговора между двумя интеллектуалами.

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