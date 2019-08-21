Автомобиль Tesla Roadster основателя компании Space X Илона Маска, выведенный в космос в феврале прошлого года, совершил первый оборот вокруг Солнца.
За рулем находится одетый в скафандр манекен Starman. Полный оборот вокруг Солнца машина совершает за 557 суток, к настоящему моменту она уже преодолела расстояние в 1,2 млрд км.
Эксперты подсчитали, что 7 октября текущего года электрокар окажется в 7,4 млн км километров от Марса, а наиболее близко к Земле он будет находиться 5 ноября 2020-го.
Space.com отмечает, что примерно через миллион лет автомобиль войдет в атмосферу либо Венеры, либо Земли и прекратит существование. Вероятность того, что он вернется на нашу планету, очень мала.
Добавим, Tesla Roadster отправили в космос во второй ступени ракеты Falcon Heavy. При этом командование военно-космических сил ВВС США признало машину спутником с занесением в каталог.
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